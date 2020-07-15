Новая котельная в селе Богатырево Цивильского района появится в следующем году

Об этом стало известно 15 июля после посещения врио Главы Чувашии Олегом Николаевым села Богатырево в Цивильском районе. Новая блочно-модульная котельная в селе будет построена на средства республиканского бюджета.

Дело в том, что имеющаяся в населенном пункте котельная построена еще в 1963 году. Она находится в аварийном состоянии. Всего в ней установлено два котла и оба не работают. Если ничего не предпринять, то есть опасение, что в отопительный сезон администрация Богатыревского поселения войдет с проблемами по обеспечению теплом местной школы и других объектов.

Олег Николаев поручил в течение двух недель отработать все возможные варианты разрешения вопроса для скорейшего устранения проблемы.

«Мы должны иметь согласованную дорожную карту и четкий алгоритм действий, чтобы войти в зиму в нормальном режиме», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Олег Николаев подписал соглашение с ПАО «Т Плюс», которое открывает новые возможности для модернизации теплового хозяйства Чебоксар и Новочебоксарска.