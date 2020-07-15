В Региональный сосудистый центр РКБ поступило новое оборудование

Сосудистый центр Республиканской клинической больницы получил современное оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний по регпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В частности, в полную силу заработал второй ангиограф. С его помощью чувашские хирурги провели более 200 манипуляций пациентам с инфарктами и инсультами. Об этом 14 июля сообщили журналистам в обновленной больнице.

Главный врач Республиканской клинической больницы Елена Барсукова рассказала журналистам, что «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» направлена на снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе — смертности от инфаркта миокарда и от острого нарушения мозгового кровообращения. Программа действует в Чувашии уже более 10 лет.

«У нас большие надежды на национальный проект «Здравоохранение». На оснащение Регионального сосудистого центра в 2020 году выделено почти 120 млн рублей. Мы уже получили аппарат для искусственной вентиляции лёгких и две современные ультразвуковые системы премиум класса.

Для реабилитации пациентов с инсультом врачам на помощь пришли 11 новых аппаратов для проведения роботизированной механотерапии. И ещё ожидается ряд новых единиц подобного оборудования.

Крайне важным является получение нового современного компьютерного рентгеновского томографа для выполнения исследований сердца и головного мозга. В целом же нам предстоит ещё много изменений и обновлений, которые положительно скажутся на качестве оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения», — прокомментировала обновление Регионального сосудистого центра Елена Барсукова.