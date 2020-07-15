В Алгашинской школе завершаются ремонтные работы

В МБОУ «Алгашинская СОШ» подходит к завершению ремонт парадного входа и крыльца. Ремонт начался в начале июня текущего года. Напомним, что работы ведутся в рамках государственной программы инициативного бюджетирования, который работает на основании Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. N7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.