Сурский рубеж – героическая страница в истории Чувашии

В столице Чувашии проходит фестиваль патриотических и социальных проектов «Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу», посвященный 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, говорится в пресс-релизе Минкульта Чувашии. Фестиваль проводится в два этапа: заочный этап начался 30 июня и продлится до 30 августа, очный начнется в сентябре 2020.

Сурский рубеж – самая масштабная стройка в Чувашии, на которую было мобилизовано более 170 тысяч человек. В то время, как на фронт ушли 208 тысяч жителей республики. Напоминаем, Олег Николаев объявил 2021 год Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Как отметил руководитель региона, это был общенациональный подвиг, поэтому нужно провести научные исследования и установить судьбу каждого человека, кто там работал, кто болел, кто погиб. С этой целью Чувашское книжное издательство выпустило книгу «День. Победы приближали, как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны». для детей школьного возраста.

Стать участниками фестиваля могут обучающиеся, педагоги и образовательные организации Чебоксар. Для участия необходимо представить разработанные экскурсионные маршруты по местам строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей; музейно-выставочные проекты; исследовательские работы о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Строительство Сурского и Казанского рубежей – недостаточно освещенное и изученное событие. В этом направлении предстоит еще большая работа. И внести свой вклад можно с помощью участия в фестивале «Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу».

Источник: чувашинформ.рф.