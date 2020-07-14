Состоялось совещание по вопросам, связанным с банкротством МУП «Шумерлинские городские электрические сети»

Ситуация с МУП «Шумерлинские городские электрические сети» остается крайне тяжелой. Работа предприятия на протяжении четырех последних лет ведется в условиях фактического ареста расчетных счетов, инициированного основными кредиторами — ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Чувашская энергосбытовая компания». Арест счетов произведен по причине задолженности, возникшей в период 2012 -2014 годов. Несмотря на то, что МУП «ШГЭС» своевременно производит оплату текущей кредиторской задолженности и по мере возможности оплачивает просроченную задолженность, сумма долга перед основными кредиторами постоянно растет. Рост суммы задолженности происходит за счет штрафных санкций и процентов за пользование чужими финансовыми средствами. По состоянию на 1 марта текущего года кредиторская задолженность МУП «ШГЭС» составляет 84,094 млн. рублей. Исполнение утвержденной инвестиционной программы на 2018 — 2020 годы в таких условиях не представляется возможным, как и плановое обновление основных фондов электроэнергетики города. Кроме того, службой судебных приставов объявлены торги на продажу имущественного комплекса предприятия. Данные обстоятельства привели к тому, что текущая деятельность МУПа практически парализована.

В связи с невозможностью МУПа выполнять свои обязательства и по заключению балансовой комиссии, которой установлены признаки банкротства предприятия, глава администрации города издал распоряжение о необходимости предприятия-должника обратиться в суд о признании себя банкротом, которое сегодня находится на рассмотрении в арбитражном суде.

В ходе совещания глава администрации Валерий Шигашев поручил ответственным лицам предпринять все необходимые меры по недопущению ситуации по продаже имущества предприятия, в очередной раз проработать вопрос по заключению с основными кредиторами проекта дополнительного соглашения о погашении задолженности и снятии ареста с расчетных счетов предприятия, а также рассмотреть возможность включения мероприятий МУП «ШГЭС» по реконструкции электроснабжения, замене ветхих электросетей и трансформаторов в программу Минстроя Чувашии «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

В заключение встречи глава обозначил, что ситуацию по финансовому оздоровлению предприятий жилищно-коммунального комплекса и профилактике банкротств берет под личный контроль.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.