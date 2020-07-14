Прибытие корабля «Чебоксары» смотрите 15 июля в прямом эфире

Сторожевик «Чебоксары» прибывает в столицу Чувашии завтра, 15 июля. Прямая трансляция начнется утром в 10 часов 30 минут в официальном аккаунте Чувашинформ @ chuvash_inform в Instagram.

Сейчас корабль еще в пути, а в Чебоксарах уже готовятся к долгожданной встрече. Прибытие судна планируется провести по канонам морского церемониала, с оркестром, исполняющим мелодию сигнала «Повестка» или «Захождение».

Почетным гостем мероприятия станет врио Главы Чувашии Олег Николаев, благодаря поддержке которого появилась возможность выделить средства из бюджета Чебоксар для транспортировки корабля в столицу республики.

Напомним, что пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» станет музеем морской славы.

Источник: чувашинформ.рф.