Начавшийся 1 июня текущий ремонт в библиотеках города Шумерля полностью завершен

В двух структурных подразделениях МБУ «Городская централизованная библиотечная система» города Шумерля — центральной библиотеке им. Г.Н. Айги и детской библиотеке-филиале №1 им. С.Я. Маршака — произошло знаковое событие. В рамках реализации национального проекта «Культура» за счет выделенных средств из республиканского и местного бюджетов на общую сумму 352 тысячи рублей были проведены текущие ремонтные работы, благодаря чему их помещения значительно преобразились и стали уютнее.

В городской центральной библиотеке им. Г.Н. Айги подрядной организацией ООО «Держава» была установлена центральная входная дверь, в информационно-библиографическом отделе появилось современное пластиковое окно, на абонементе был демонтирован старый потолок и установлен подвесной потолок-армстронг. Преимущество ремонта — улучшенное освещение. На абонементе и в читальном зале произведена установка новых люминесцентных потолочных светильников. Здесь же произведена шпаклевка стен, оклейка обоев, частично заменена электропроводка, установлены новые плинтуса. Библиотекари заканчивают один из самых кропотливых процессов библиотечной работы — расстановку книжного фонда. Буквально через несколько дней главная библиотека города в обновленном виде вновь распахнет свои двери для читателей.

В городской детской библиотеке-филиале №1 им. С.Я. Маршака были установлены новые люминесцентные потолочные светильники и современный электрический счетчик, в результате чего был решен вопрос с освещением. Опытной бригадой мастеров в кротчайшие сроки была произведена шпаклевка и частичная покраска стен. Абонемент и читальный зал заиграли яркими красками в виде специально подобранных обоев, которые придали помещениям неповторимую уютную атмосферу детского мира чтения.

До конца июля ожидается оснащение библиотек новым оборудованием и мебелью, приобретенных также в рамках национального проекта «Культура».

В марте более чем на миллион рублей была закуплена новая литература. Такого масштабного пополнения книжными изданиями ранее не было. Получение новых книг актуальной тематики нацелено на привлечение в библиотеки новых читателей, которые в последние годы не находили нужной литературы.

Сегодня библиотеки приобрели обновленный внутренний вид, помещения для пользователей стали комфортнее и уютнее, что, несомненно, отразится на повышении качества оказания библиотечных услуг шумерлинцам.

Справка:

В соответствии с указом Президента Чувашской Республики «О создании сельских модельных библиотек в Чувашской Республике» от 7 апреля 2003 №34 ремонты в библиотеках муниципалитета проходили с 2004 по 2007 годы. Спустя 14 лет на текущие ремонты четырех библиотек города Шумерля из республиканского и местного бюджета выделено 549450 тыс. рублей. 1 этап проведения работ в двух городских библиотеках-филиалах — им. М. Сеспеля (микрорайон «Палан») и В.В. Маяковского (микрорайон «Верхний поселок») — был завершен 16 июня.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.