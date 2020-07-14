Глухие и немые пациенты в Чувашии могут вызвать скорую помощь SMS-сообщением

Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи напоминает, что жители Чувашии с нарушением слуха и речи могут вызвать скорую помощь в виде SMS-сообщений. Сервис SMS-вызова работает, чтобы обеспечить доступность скорой медицинской помощи для пациентов, которые не могут вызвать врача по телефону.

В службе скорой помощи рассказали, что прием сообщений ведется круглосуточно. При вызове необходимо указать точный адрес, фамилию больного и повод к вызову. Очень важно указывать симптомы, чтобы медицинский работник оперативного отдела принял оптимальные решения по выбору профиля бригады для обслуживания вызова.

Номер, на который нужно присылать SMS, распространяется специалистами социальных учреждений и в сообществах людей с нарушением слуха и речи. Голосовые вызовы по данному номеру не принимаются.

Пациенты, способные вызвать бригаду скорой медицинской помощи голосовым вызовом могут это сделать по номеру «103» или «112».

Источник: чувашинформ.рф.