В Шумерле прошел рейд по водным объектам и пустующим зданиям

Ежегодно город Шумерля участвует во Всероссийской акции «Безопасность детства». Данная акция проводится с целью предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними в период летних каникул в местах скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а так же с целью проверки пустующих зданий и сооружений на предмет выявления фактов нахождения в них несовершеннолетних.

В состав рабочей группы по проведению акции входят представители субъектов профилактики: ПДН МО МВД «Шумерлинский»; структурные подразделения администрации города — сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав; отдел образования, молодежной и социальной политики; отдел по делам ГО и ЧС; сектор по опеке и попечительству.

В ходе рейда были проинспектированы Статуевский пруд и водоем на территории бывшего кирпичного завода. Если на Статуевском пруду несовершеннолетних без законных представителей не было, то подростки, отдыхающие на водоеме бывшего кирпичного завода, находились там без присмотра родителей. С несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа, были даны разъяснения по необходимости соблюдения правил нахождения детей на водных объектах.

Не остались без внимания и пустующие здания бывшей школы №7 и ДК «Октябрь». Здания были «законсервированы», но при обследовании комиссией были обнаружены следы взлома. Были составлены акты обследования нежилых помещений и принято решение об устранении нарушений.

Следует напомнить, что в период летнего отдыха возрастают риски возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев среди несовершеннолетних. Чтобы избежать неприятностей, нужно следовать простым правилам безопасности. Выбирайте безопасное лето!

Источник: сайт администрации г. Шумерли.