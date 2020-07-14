В школах района устанавливают новые окна

Образовательные учреждения Шумерлинского района готовятся к новому учебному году. На замену окон выделено 7,8 млн. рублей из бюджета Чувашской Республики.

Ребятам и педагогам еще предстоит оценить все преимущества новеньких окон ПВХ. Надеемся, они их не разочаруют. Современные окна сразу придали эстетический вид зданию и внутри, и снаружи. Это заметно снизит расход теплоэнергии, а также затраты на ремонт и утепление старых оконных блоков. В последнее время школы становятся более привлекательными и современными, где детям и педагогам теперь более комфортно.

К новому учебному году обновлённые школы примут долгожданных учеников.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.