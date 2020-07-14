В Чувашии ЕГЭ по физике и истории прошли без технических сбоев

13 июля в республике состоялись ЕГЭ по физике и истории, которые прошли без технических сбоев с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, сообщается в пресс-релизе Минобразования Чувашии.

А вот со стороны учащихся были нарушения. Так, трое участников были удалены с экзамена за использование сотового телефона. Сдавали экзамен по физике – 1545 человек, по истории – 720. Для того, чтобы сдать экзамен в этом году необходимо набрать 32 балла по истории и 36 – по физике. Результаты ЕГЭ станут известны 27 июля.

Напоминаем, основной период ЕГЭ 2020 года проходит с 3 по 25 июля. На экзамене запрещено использовать любые средства связи и справочные материалы.

Источник: чувашинформ.рф.