В хозяйствах Шумерлинского района продолжается работа по заготовке кормов

По данным отдела сельского хозяйства и экологии администрации района на 14 июля многолетних трав скошено на площади 1266 га, в том числе в ООО «Приволье» — 250 га, СХПК «Комбинат» — 216 га, в КФХ Самарина – 194 га.

Всего по району заготовлено 619 тонн сена, заложено 500 тонн сенажа. На 1 условную голову крупного рогатого скота (без свиней и птицы) заготовлено 12,6 ц к. ед.

Ведется работа по обработке чистых паров для посева озимых культур. На текущую дату подготовлено 940 га. Работа в данном направлении продолжается.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.