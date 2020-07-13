Спасшего девочку шумерлинца наградили

13 июля в администрации Шумерли наградили студента медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, шумерлинца Дмитрия Галкина. Глава администрации Шумерли Валерий Шигашев вручил ему благодарность с денежной премией в размере 5 тысяч рублей за проявленное мужество и спасение ребёнка. Награду молодой человек получил аккурат в свой день рождения.

Жарким днем 8 июля Дмитрий вместе с друзьями отдыхал на сурском берегу, вблизи карьера, и вдруг услышал крики: ребёнок тонет. Это была девочка, которую несло сильным течением. Следом за ней плыли ее мать и бабушка, но они могли не успеть – девочка уже начала уходить под воду. Дмитрий не раздумывая бросился в воду, быстро доплыл до тонущей и не дал случиться трагедии. «Дна под ногами не было, на вытянутых руках выталкивал девочку, чтобы дышала, — вспоминает статный светловолосый молодой человек под два метра росту. – Глубина в том месте, значит, больше трех метров была».

Доплыть до тонущего человека – это полдела, основное же – правильно схватить его, чтобы он в порыве паники не утопил самого спасителя. «Девочка не мешала, — говорит Дмитрий, — сама помогала руками. Так и доплыли».

Он не занимался профессионально плаванием, но навыки, полученные в секции «Олимпа» в раннем школьном детстве, уже не раз пригождались. Ведь нынешний случай – не первый в жизни Дмитрия. «Почему-то всегда попадались девочки, — немного смущаясь, как о чем-то несущественном, рассказывает он. – Я учился в седьмом классе и однажды на «Кирпичке» увидел, как девочка, видимо, упав с пенопласта в воду, стала тонуть. Помог. Вторую спас на Суре два года назад: у нее самой не хватило сил добраться до берега». В ближайшем будущем городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, администрация Шумерли подготовит ходатайство о представлении к наградам по линии Минобразования и ГКЧС Чувашии.

Н. Игнатьева.