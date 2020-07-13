Предприниматели Чувашии за полгода заключили контрактов на 1,7 млн долларов США

В этом им способствовал Центр экспортной поддержки Чувашской республики, который в период коронавируса продолжал работу в штатном режиме, в том числе и в онлайн формате. Предприниматели Чувашии за полгода 2020 года при содействии центра заключили экспортные контракты на общую сумму 1,68 млн долларов США, сообщает Минэкономразвития Чувашии.

За прошедшие шесть месяцев 67 предприятий региона получили поддержку в продвижении товаров на зарубежные рынки. Как говорится в сообщении, малый и средний бизнес республики консультировался по внешнеэкономической деятельности, а для некоторых разработаны пошаговые инструкции для выхода на внешний рынок.

Кроме того, для выхода за рубеж чувашских товаропроизводителей центр провел индивидуальные маркетинговые исследования иностранных рынков, помог сертификации в соответствие с мировыми требованиями.

Напомним, что в настоящее по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева чувашское правительство занимается реформированием Фонда развития промышленности республики, который, как планируется, станет единой площадкой государственной помощи предпринимателям Чувашии.

Источник: чувашинформ. рф.