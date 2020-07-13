Отдел ЗАГС администрации города Шумерля сообщает

За шесть месяцев текущего года отделом ЗАГС администрации города Шумерля составлено 547 записей актов гражданского состояния, из них в отношении горожан — 417.

За этот период в семьях шумерлинцев родилось 107 малышей, из них по городу — 87. Признали своё отцовство 20 человек, по городу — 13. Свои биографические данные переменил один житель.

За 6 месяцев отделом зарегистрировано 47 записей актов о заключении брака, из них по городу — 33 и, к сожалению, распались 43 семьи, по городу — 37.

За отчётный период 2020-го года зарегистрировано 329 актов о смерти, по городу — 246.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.