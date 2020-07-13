Олег Николаев поручил взяться за газоснабжение и преференции для бизнеса в Новочебоксарске

Врио Главы Чувашии Олег Николаев 13 июля на еженедельной планерке с органами власти республики сообщил о договоренностях в области газоснабжения и реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона, достигнутых в ходе командировки в Санкт-Петербург и Москву. По результатам переговоров руководитель региона поручил курирующим министерствам проработать вопросы и представить свои предложения.

Олег Николаев отметил, что во время рабочей встречи с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым позитивные договоренности достигнуты практически по всем направлениям. В частности, в конце августа предполагается подписание соглашения о совместной инвестиционной деятельности Чувашской республики и Газпрома на ближайшие пять лет. Поэтому в ближайшие дни Минстрою Чувашии совместно с муниципалитетами предстоит работа по ее актуализации, в том числе вопрос дальнейшего управления газовым хозяйством в регионе.

«На сегодняшний день часть газовых сетей находится в собственности Чувашской республики, часть сетей – в собственности Газпрома. При чем, к сожалению, некоторые сети отдельных муниципалитетов числятся как бесхозные. Это недопустимо. То есть достаточно много вопросов, над которыми нам надо целенаправленно поработать», — поставил задачу руководитель региона. Также Олег Николаев указал сроки исполнения данного поручения. Республиканские Минстрой, Минэкономразвития и Госслужба по делам юстиции должны проверить каждый километр газовых сетей уже к концу третьего квартала.

Акцентом рабочей встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым в Москве стала тема создания преференциальных условий для бизнеса в городе Новочебоксарске. По итогам достигнутых договоренностей, Олег Николаев поручил Минэкономразвития Чувашии вести работу в данном направлении в приоритетном порядке.

«Для нас это важно, поскольку это сделает отношения между бизнесом и властью более доверительными и долгосрочными. Прошу Минэкономразвития Чувашии и администрацию Новочебоксарска выполнить эту работу последовательно и в кратчайшие сроки», — подчеркнул Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.