ОЛЕГ НИКОЛАЕВ «ПЕРЕЗАПУСТИЛ» ЧУВАШИЮ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

Предвыборная кампания за пост главы Республики Чувашия набирает обороты. На сегодняшний день уже десять кандидатов подали документы на выдвижение в Центральную избирательную комиссию Чувашии. Первым из них был исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев. Именно к его шагам, как руководителя Республики и как главного кандидата, приковано основное внимание жителей региона.

Пока другие политики не скрывают технического участия в выборах, которые станут лишь отметкой в биографиях, Олег Николаев за короткий срок сумел перезапустить жизнь региона и наметил конкретный план – Комплексную программу социально-экономического развития, которая так или иначе уже стала своеобразной предвыборной программой Николаева. Но несмотря на привлекательные перспективы реализации обещаний Николаева, мы попробуем разобраться, что удалось достичь на сегодняшний момент.

Коронавирус в Чувашии

Исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев сумел своевременно и сбалансировано отреагировать на угрозу коронавируса. Напомним, что режим повышенной готовности в Республике был введен еще до того, как выявили первого заболевшего, а обсервационные центры для изоляции контактных лиц были оборудованы оперативно так же, как расширен коечный фонд. Благодаря этому удалось избежать дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких несмотря на то, что региональные власти продолжали их закупать «на всякий случай».

Мерами предупреждения и сдерживания команда Николаева решила не ограничиваться. Поэтому на материальную поддержку медицинских и социальных работников, работающих с коронааирусом было выделено 727 млн рублей и 115 млн рублей. Не забыли и про важные для региона предприятия — восемь ведущих промышленных предприятий республики вошли в перечень системообразующих организаций Российской Федерации, что позволило им продолжить работу в условиях коронавируса.

Считаем, важно понимать, что за мерами по борьбе с распространением COVID-19 – сотни, если не тысячи спасенных жизней. А эпидемия коронавируса – испытание еще неизвестное в современной истории России как для всего общества, так и для регионального руководства, вынужденного принимать необходимые меры здесь и сейчас.

Чувашия – житница нового типа

Николаев родился, вырос и во многом как политик и эффективный руководитель реализовался в Чувашии. Его хорошо знают в регионе, а он отлично владеет пониманием того, что в Чувашии происходит. Поэтому одной из первых задач Николаев обозначил укрепление агропромышленного комплекса региона в широком смысле и повышение качества жизни и труда в сельской местности.

Глава региона реализовал амбициозную задачу по запуску уникального проекта «Чувашской сельской ипотеки», которая позволяет гражданам получить кредит на строительство жилья в сельских районах под 0,1-2% годовых. Эта инициатива с особым трепетом была воспринята жителями Чувашии. Как поговаривают, «Россельхозбанк» не ожидал такого объема заявок и едва справляется с оформлением заявок на ипотеку. Но с учетом того, что этот проект для Николаева особенно значим, а интерес жителей к инициативе не спадает, уверены, любые препятствия будут оперативно устраняться.

В целом на государственную поддержку АПК Чувашской Республики в 2020 году Николаев предусмотрел в республиканском бюджете более 2,6 млрд рублей, что на 14% выше, чем годом раньше. Попутно подписал соглашение с АО «Росагролизинг» о льготном лизинге для организаций Чувашии и почти на 50% увеличил закупки сельхозтехники: республиканские субсидии на эти цели с 20 апреля могут достигать 40% от затрат на ее приобретение.

Нередко живущие в сельской местности люди находятся в трудной ситуации, однако, Николаев начал внедрение в Чувашии практики социальных контрактов, позволяющих государству оказать прямую финансовую помощь, а также помощь в трудоустройстве и обзаведении собственным малым бизнесом. При этом порядка 185 миллионов рублей были выделены сельским жителям, которые держат дойных коров: 2300 рублей на одну голову, 3300 – на две, 4300 на большее число. Предполагается, что субсидии получат 39 тысяч человек.Несмотря на то, что выборы главы Чувашии, об участии в которых уже объявили десять кандидатов, среди которых, как представители политических партий, так и самовыдвиженцы, пройдут в крайне конкурентных условиях, ни за кем их них кроме Николаева нет ни конкретных предложений по развитию региона, ни успешно реализованных инициатив, направленных на улучшение жизни в Чувашии.