На повестке дня в Чувашии вопрос содержания автодорог

Вопрос содержания автодорог врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил проработать 13 июля на еженедельном совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов. На нем министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов доложил о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

После выступления отраслевого министра руководитель региона акцентировал внимание коллег, что по многим пунктам программы проценты кассового исполнения очень низкие. Он подчеркнул, что необходимо детально проработать вопрос содержания как самих дорог, так и прилегающих к ним территорий.

«По содержанию дорог я бы попросил вас просмотреть все имеющиеся регламенты и проработать вопрос очистки от кустарников прилегающих территорий вдоль дорог. Наша задача – привести дороги в порядок, чтобы потом организации, которые занимаются содержанием дорог, этот порядок поддерживали», — сказал Олег Николаев.