9 июля исполнилось 100 лет старейшей жительнице поселка Малиновка Шумерлинского района Татьяне Константиновне Сидоровой. Поздравление Президента РФ имениннице вручили заместитель главы администрации Шумерлинского района-начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Татьяна Караганова и глава Егоркинского сельского поселения Владимир Маласкин.

Сидорова Татьяна Константиновна родилась в деревне Егоркино Шумерлинского района 9 июля 1920 года. Росла она в крестьянской семье, у нее было две сестры и брат. Брат погиб на войне, сестра Галина живет в городе Шумерле, сестра Раиса в поселке Малиновка.

До начала войны Татьяна Константиновна 3 года работала в комбинате автофургонов. Когда началась война, вернулась в родную деревню, начала работать на ферме. С болью в сердце вспоминает о тяжелых военных годах, каждый год она не может сдержать слезы, когда рассказывает, как их отправляли рыть скопы, как нечем было кормить скотину, как сами голодали…

После войны она вышла замуж за Васильева Григория Петровича, который вернулся с войны инвалидом ( у него была ампутирована нога). Молодую девушку, пережившую войну, не испугали жизненные трудности. Вместе с супругом переехали в поселок Малиновка и продолжили трудиться в родном колхозе. В семье Васильевых родились двое сыновей и дочь .

Но судьба так распорядилась, что старший сын умер в младенчестве, а другой от болезни, будучи взрослым.

В настоящее время живет с семьей дочери Раисы. У Татьяны Константиновны 4 внука 5 правнуков.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.