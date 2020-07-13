В Чувашии скоро начнут курсировать новые троллейбусы

В Чувашии новые троллейбусы придутся очень кстати, так как изношенность парка троллейбусов составляет более 80 %. Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев упомянул 11 июня в своем выступлении перед Госсоветом республики.

Также он сообщил, средства на обновление парка троллейбусов Чувашии добавил Минпромторг России, который является куратором региона. На дополнительные 1 млрд 170 млн рублей планируется приобрести не менее 68 новых машин.

«Вопрос находится на завершающей стадии. Надеюсь, что уже в ближайшее время будут запущены конкурсные и аукционные процедуры на закупку», — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, что троллейбусное сообщение в городах Чебоксары и Новочебоксарск организовано по 22 маршрутам, на которых ежедневно работают 219 троллейбусов.

Источник: чувашинформ.рф.