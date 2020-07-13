В Чувашии готовят программу реабилитации для переболевших коронавирусом

Минздрав республики уже определил учреждения здравоохранения, которые займутся вопросами реабилитации для переболевших коронавирусом жителей Чувашии.

Однако, в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства 13 июля врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил взглянуть на проблему шире и оценить реабилитационные возможности не только республиканской системы здравоохранения, но и частных клиник.

«И посмотреть, как через систему ОМС вовлечь в процесс реабилитации все площадки, которые могут оказывать такую медицинскую помощь нашим жителям, которые перенесли это сложную инфекцию», – заметил руководитель региона.

По его словам, такую работу необходимо провести в кратчайшие сроки. «Если необходимо, давайте соберемся и еще раз обсудим, как этот процесс организовать, чтобы это было полезно людям, и чтобы мы эффективно использовали средства системы ОМС», – добавил врио Главы Чувашии.

В актуальной сводке Минздрава Чувашии на 13 июля в республике зафиксировано 5886 случаев заражения коронавирусом Covid-19. В активной фазе болезни находятся 2635 человек. Выздоровели 3205 человек, в том числе 21 человек – за прошедшие сутки.

Источник: чувашинформ.рф.