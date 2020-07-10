С Днём российской почты, или почтовая оптимизация по экономическим соображениям

Во второе воскресенье июля сотрудники почтовой службы отмечают профессиональный праздник — День российской почты. Несмотря на век информационных технологий, почта, особенно в малых городах и деревнях, по-прежнему остаётся самым важным способом сообщения между людьми. Сюда идут с разными целями: оформить подписку, оплатить услуги ЖКХ, сотовой связи, получать посылки, приобрести необходимый товар. В связи с этим почтовые отделения давно стали для людей одним из мест социального значения. Об этом говорил 25 марта 2019 года во время встречи с Президентом страны В.В. Путиным и тогдашний гендиректор «Почты России» Николай Подгузов: «Выполнение социальной функции — еще одна очень важная задача. Пенсии и пособия почтальоны доставляют 18 миллионам граждан — преимущественно на селе. Сохранение инфраструктуры «Почты России» по всей территории нашей страны, особенно в удаленных и труднодоступных регионах, обеспечение базовых услуг почтовой связи, доставка продовольствия, предоставление финансовых услуг — это наша миссия».

7 июля этого года глава государства вновь встретился с гендиректором крупнейшего акционерного общества страны. Теперь уже Максим Акимов рассказал Президенту о социальных центрах, которые создаются на базе почтовых отделений в селах, и попросил поддержать данный проект, признавая, что "оттуда, откуда уходит «Почта», уходит во многом иногда и сама жизнь». По мнению Акимова, эта работа полезна для социального и экономического развития страны.

Однако, несмотря на понимание руководством «Почты России» значимости присутствия своих отделений в отдаленных деревнях и сёлах, на деле мы видим планомерную почтовую реструктуризацию. Как в целом по стране, так и в нашем регионе идет закрытие почтовых отделений, причисленных к «нерентабельным». А таковыми оказываются почтовые отделения как раз сёл и деревень. В прошлом году на территории Шумерлинского района «нерентабельным» оказалось отделение в д. Мыслец, а в этом году своей участи ждут почтовые отделения д. Торханы и п. Кабаново.

Закрытие почтовых отделений напрямую касается и редакции печатных изданий. В связи с этой ситуацией с интересом для себя обнаружили, что газету «Вперёд» через Торханское почтовое отделение получают 20 подписчиков, а через Кабановское – 49. Мы решили поинтересоваться, как будут получать газету наши подписчики, если отделения все-таки закроются. «Сроки доставки корреспонденции не нарушатся. Для жителей этих населенных пунктов ничего не изменится, почтальоны будут работать в прежнем режиме», – сказали нам в главном почтовом отделении Шумерли.

Оставьте нам почту

Однако в Кабаново считают, что с закрытием почты для них многое изменится. Жители воспринимают закрытие отделения шагом назад, который особенно бросается в глаза на фоне многочисленных положительных изменений. В 2017 году в посёлке появился прекрасный спортзал, если школьников возит в Алгашинскую школу автобус, то дошкольники занимаются в дошкольной группе, находящейся в самом посёлке. Это блага и удобства для подрастающего поколения, а вот почтовое отделение востребовано в основном взрослым населением, особенно пожилыми. Кабановцы в защиту местного почтового отделения составили коллективное заявление, под которым расписался 161 житель посёлка, и отправили его по двум адресам: генеральному директору АО «Почта России» М.А. Акимову и врио Главы Чувашии О.А. Николаеву. В письме говорится: «Почта жизненно необходима, потому что это единственное место:

для внесения ежемесячной платы за электроэнергию, газ, вывоз ТБО. Закрытие почты приведет к просрочке оплаты и задолженности населения перед поставщиками услуг. Расстояние до города более 10 км, автобусное сообщение всего 2 раза в день. Уехав в город для внесения платы за услугу, обратного рейса придется ждать пять часов;

по доставке пенсий, пособий, писем и газет. Одновременно с этим почтальон приносит продукты питания одиноким пенсионерам, инвалидам. Поможет измерить давление, поделится новостями в деревне, а для некоторых почтальон – единственный гость;

для внесения ежемесячных платежей кредитным организациям;

для оплаты мобильной связи и интернет-покупок, доставки заказов;

для приобретения продуктов питания, хозяйственных товаров, игрушек, книг и журналов».

Ответы на своё заявление кабановцы получили: одно – от заместителя директора по операционному управлению УФПС Чувашской Республики М.Э. Ладилова, другое – от главы администрации Шумерлинского района Л.Г. Рафинова.

Администрация района в своем ответе полностью ссылается на информацию, предоставленную ей УФПС Чувашской Республики, и никаких признаков солидарности с интересами кабановцев со своей стороны не выказывает. УФПС Чувашии же пишет, что отделение является экономически неэффективным: «Покрытие этого убытка вынуждены производить за счет работы других отделений. Основные причины низких финансовых результатов: малая численность обслуживаемого населения и, как следствие, низкая посещаемость населением ОПС, невостребованность среди населения почтовых услуг. В среднем по итогам 2019 года количество принимаемых в ОПС писем и посылок в месяц не превышает 0 отправлений в месяц. В ОПС в день проводится в среднем около 50 операций. Доходы от розничной продажи товаров в среднем за месяц составляют 33400 рублей, доходы от подписки не превышают 4 тыс. рублей. Таким образом, при таких объёмах/доходах повысить рентабельность данного ОПС в ближайшее время не представляется возможным». Далее сообщается о планировании перевода обслуживания населения через почтальона, который будет закреплён за ОПС Большие Алгаши, находящимся в 9 км от ОПС Кабаново. Руководство почты считает, что таким образом каждый житель сможет через почтальона оплатить услуги (коммунальные платежи, налоги, штрафы и т.д. ), оформить подписку, купить товары народного потребления, получить корреспонденцию, газеты, журналы, пенсии и единовременные пособия и что таким образом жители п. Кабаново могут получить все необходимые услуги почтовой связи.

С ответом на коллективное заявление ознакомились жители посёлка. И возникли новые вопросы. Значит, вся нагрузка ляжет на почтальона? Захочет ли он взять на себя такой груз? Не останутся ли кабановцы в таких условиях не только без почтового отделения, но и без почтальона?

Отделение почтовой связи Кабаново

На почте в Кабаново работают двое – начальник почты Татьяна Валентиновна Михайлова и почтальонка Ольга Ивановна Михайлова. Обе не первый год трудятся в этой сфере, а последние 11 лет работают три дня в неделю на половину ставки и получают половину размера минимальной оплаты труда. «Бабушки путаются, в какой день отделение работает, а в какой — нет, и мы решили работать каждый день в первой половине дня», — рассказывает Татьяна Валентиновна. В ведении почтового отделения 4 населённых пункта: Кабаново, Дубовка, Подборное и Ахмасиха. С населением всего более 250 человек работникам трудно выполнять план, намеченный руководством. 100 тысяч дохода в месяц они выполнить не в состоянии. Кажется, что план задан заведомо невыполнимый. Как сообщили почтовики, 50-58 тысяч в месяц выручки они все делают стабильно. «В ответе руководство почты приводит только среднемесячный доход отделения, но ничего не говорит о расходах. Иначе невозможно говорить о рентабельности. А по нашим подсчетам, отделение себя полностью окупает и даже приносит доход, пусть и небольшой, — рассуждают активисты посёлка. – Считаем возможным оставить отделение почты в посёлке». К тому же в Дубовке, которую обслуживает почтовое отделение, нет магазина, и почта для сельчан является снабженцем товарами повседневного спроса.

Мнения

Ольга Ивановна Михайлова,

почтальон Кабановского почтового отделения:

В октябре будет 15 лет как я работаю почтальонкой. За это время ко всем нюансам работы привыкла, несмотря на низкую зарплату, её люблю, а вместе с ней всех своих подписчиков, покупателей и пенсионеров. По пятницам несу газету «Вперёд» подписчикам. Их у меня всего 49 человек: в Подборном – 5, в Дубовке – 16, в Кабаново – 27 и в Ахмасихе — 1. «Российскую газету» получают 25 читателей. Также приношу до читателей и другие издания, но их намного меньше. Пенсионеры заказывают нужный им разный товар, полюбившуюся продукцию, которую можно приобрести только на почте, и я им все это приношу домой. До Дубовки уезжаю на почтовой машине, а обратно когда на рейсовом автобусе, когда супруг забирает. В отделение я несу квитанции и деньги жителей для оплаты, оттуда – пенсии и выплаты. Летом ходить мне не составляет особого труда, но зимой тяжело.

Конечно же, разговор о закрытии отделения нас всех расстроил. Предлагают, чтобы почтальонка ходила в Большие Алгаши. Но расстояние от Кабаново до Больших Алгашей – 9 км. И как я буду ходить оттуда с газетами и товаром, пока не понимаю. Ладно летом, а осенью пойдут дожди, зимой дорогу заметает снегом, рано темнеет. А про то, как в дни выдачи пенсии идти многие километры по безлюдной лесополосе с сумкой, полной денег, даже думать не хочется! Ведь ни охраны, ни транспорта у меня нет. Скорее всего, если отделение закроют, я уже просто не смогу работать почтальоном.

Нина Александровна Кошелева, культорганизатор

Кабановского дома культуры, староста деревни:

Я 11 лет проработала почтальоном и знаю, что это такое. Если бы не состояние здоровья, я бы работала до сих пор. Люди — вот что главное было всегда в работе почты. Почему-то никто не ведет сегодня разговор о людях, а все разговоры о выгоде. Нет выгоды — нет отделения. Как легко и просто, оказывается! А как будут оплачивать платежи, класть на счета телефонов деньги наши бабушки и дедушки? Ведь почтовое отделение для них больше, чем просто почта. Для них начальник почты и почтальон — близкие и родные люди, кому могут они доверить свои деньги, оплату, кто все им расскажет и разъяснит, к кому можно позвонить в любое время. Они со спокойной душой передают почтальону квитанции и деньги для оплаты, деньги на оформление подписки. Когда работала почтальонкой, бабушки, которых на зиму забирали дети к себе, даже приходили прощаться, говорили: «Давай попрощаемся. Вдруг больше не свидимся». А продукты бабушкам таскать мне помогал муж. Бывало, зайду к бабушке с товарами и никак не выйду, ведь ей не столько товар, сколько общение нужно. А муж уставал ждать и недоумевал тому, почему я так долго отдавала товар. Очень жаль сегодня наблюдать, что такая социально ориентированная организация стала чисто коммерческой.

Александр Геннадьевич Гаврилов,

житель посёлка:

Без почты здесь не дело. Пропадут у нас бабушки и дедушки! Все сегодня говорят про нововведения, технический прорыв. А для чего? Для кого? Только для жителей городов? Если в населённом пункте малое количество людей проживает, значит, для них и не надо ничего? Может, не почтовые отделения закрывать, а сразу деревни? И проблем ни для кого не будет. Конечно же, это риторические вопросы. Мы хотим, чтобы нас услышали и поняли. Нам без почтового отделения ну совсем никак.

Марина Ветликова.

Слухи о том, что отделение почтовой связи в Кабаново собираются закрывать, расстроили и одну из самых преданных читателей нашей газеты Марию Павловну Чекменеву. «Плохо нам будет без почты. Не знаю, что будет дальше, но на сегодняшний день наша главная помощница это почтальонка Оля. Она ведь нам носит не только газету и пенсию, но и продукты — сахар, муку, конфеты-печенье, что закажем, то и принесет», — поделилась с корреспондентом 86-летняя жительница Дубовки.

Как отметила Мария Павловна, ее дружба с районной газетой началась с давних времен. «Наверное, как она появилась, так я ее и начала выписывать. Сегодня я уже плохо вижу, мне читает почтальонка. Очень нравится узнавать, что происходит в деревне, в других селах района. Мне даже дом кажется неродным, если ничего не выписывать. А ведь раньше мне газеты приносили стопками — «Советскую Чувашию», «Сельскую жизнь», «Крокодил», «Вестник недели» — все это я выписывала, всем интересовалась», — рассказала наша подписчица.

Сама Мария Павловна родилась в Больших Алгашах в многодетной семье, окончила 7 классов школы, что в то время являлось достойным уровнем образования. Долгие годы женщина работала дояркой. Является ветераном труда. Ее общий трудовой стаж в отрасли сельского хозяйства составляет 40 лет.

К сожалению, жизнь сложилась так, что Марии Павловне не удалось познать семейное счастье. Несмотря на отсутствие детей и внуков, она не чувствует себя одинокой, ведь ей помогает племянник Евгений со своей семьей. И хотя ее родные проживают в Шумерле, они регулярно приезжают в деревню, занимаются садом и огородом и выполняют все работы по дому, за что бабушка им очень благодарна.

Татьяна Александрова.

P.S. Редакция газеты надеется, что чаяния жителей посёлка Кабаново и близлежащих деревень будут услышаны и поняты руководством почты России. Наверное, если бы отделение почты не было бы жизненно необходимым, кабановцы не стали бы прилагать столько усилий, чтобы его сохранить.

А мы, со своей стороны, поздравляем всех работников почтовой связи с профессиональным праздником! Желаем процветания всем почтовым отделениям, большим и малым, городским и сельским, рентабельным и не очень! А тем, кто в них трудится во благо людей, мы желаем счастья, здоровья, всегда оставаться востребованными и незаменимыми! Спасибо, что вы есть!