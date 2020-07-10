Свет любви, пронесенной сквозь годы

8 июля в нашей стране отмечался один из самых светлых праздников — День семьи, любви и верности.

В Шумерле и Шумерлинском районе были награждены семьи, имеющие большой стаж счастливой супружеской жизни.

Накануне праздника на площадке перед администрацией Шумерлинского района, украшенной символом праздника — ромашками, состоялось торжественное чествование двух пар — золотых юбиляров семейной жизни.

Медалями «За любовь и верность» были награждены Николай Петрович и Лидия Николаевна Леонтьевы из Туванского сельского поселения, а также Владимир Иванович и Нэлли Григорьевна Сверчковы из Торханского сельского поселения.

Николай Петрович и Лидия Николаевна познакомились во время прогулки по набережной Волги. В мае 1969 года они отпраздновали свою свадьбу в деревне Лесные Туваны, где проживают и в настоящее время. Супруги воспитали двух дочерей и троих сыновей. Старшая дочь, Галина, является индивидуальным предпринимателем, проживает в Чебоксарах, имеет двух сыновей. Петр и Елена проживают в родной деревне, занимаются фермерским хозяйством. В семье Петра воспитываются сын и дочь, у Елены есть сын. Еще один сын Леонтьевых, Юрий, более 20 лет проработал в Управлении ГИБДД Чувашской Республики, в настоящее время продолжает трудиться главным механиком в строительном тресте № 4 в Новочебоксарске, воспитывает двоих сыновей. Младший сын, Сергей, — главный инженер в чебоксарском филиале АО «Газпром газораспределение Чебоксары», в его семье также воспитывается сын.

Семья Владимира Ивановича и Нэлли Григорьевны Сверчковых образовалась в ноябре 1969 года, супруги проживают в Мыслеце. Глава семьи долгие годы работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования МТ «Шумерлямежрайгаз», неоднократно награждался благодарностями и почетными грамотами с занесением на Доску почета. Нэлли Григорьевна всю трудовую деятельность посвятила медицине. Долгое время работала медсестрой терапевтического отделения в Шумерлинской центральной районной больнице. По стопам матери пошла дочь Сверчковых, Ирина, — в настоящее время работает дежурной медсестрой в хирургическом отделении Шумерлинского ММЦ. Вместе с супругом воспитывают двоих детей. Сын Сверчковых, Евгений, работает монтажником в ООО «Металл Фасад», в его семье воспитывается дочь.

Вручая юбилярам семейной жизни медали и памятные подарки, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов пожелал им семейного счастья, любви и верности на долгие годы. Он отметил, что семьи Леонтьевых и Сверчковых являются для всех отличным примером как в плане трудовой деятельности, так и по крепости семейных устоев. В канун праздника глава также выразил благодарность и другим семьям, которые развивают лучшие традиции в районе.

Своими выступлениями виновников торжества порадовали артисты отрасли культуры района, а одна из песен объединила пар в супружеском вальсе, совсем как тогда — более пятидесяти лет назад.

Татьяна Александрова.