Похожие записи '
10 Июл
Поздравление Олега Николаева с Днем российской почты!
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!Примите искренние...
06 Июл
Олег Николаев остался недоволен работой по решению проблем недостроенных домов
В настоящее время в Чувашии насчитывается 12 недостроенных домов,...
06 Июл
Олег Николаев раскритиковал слабую работу ведомств по профподготовке кадров
Нехватку кадров в области ветеринарии для работы в сельской местности...
05 Июл
Народный штаб Олега Николаева объединит неравнодушных к судьбе Чувашии людей
2 июля начался сбор подписей в поддержку Олега Николаева, как одного...
Комментарии: