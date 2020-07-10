Роспотребнадзор напомнил, кто должен соблюдать масочный режим

Проведенные специалистами Роспотребнадзора Чувашии рейдовые обследования на объектах торговли и проверка пассажирского автотранспорта выявили, что масочный режим во многих случаях нарушается как сотрудниками, так и клиентами. Об этом 10 июля на очередном заседании Оперативного штаба республики по борьбе с ковид рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

Она отметила, что противоэпидемические и профилактические рекомендации ведомства за последнюю неделю в регионе особенно слабо соблюдались на общественном транспорте.

«У водителей троллейбусов, маршрутного такси отсутствовали маски, перчатки, средства для регулярной обработки рук на рабочем месте. Пассажиры также не соблюдают масочный режим. При перевозке в маршрутных такси не соблюдается дистанция между пассажирами, в салонах нет предупредительной надписи об обязательном использовании маски», — сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии и добавила, что по выявленным случаям предприятиям выданы предписания.

Надежда Луговская напомнила, что социальное дистанцирование, масочный режим и перчатки обязательные рекомендации для соблюдения транспортниками в период пандемии коронавируса. Кроме того, водитель общественного транспорта не должен соприкасаться с личными вещами пассажиров. То есть требование передать проездной, банковскую карту или мобильный телефон для оплаты проезда водителю не допустимо. Платежные терминалы в общественном транспорте должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать свободный доступ пассажиров к ним для самостоятельной оплаты проезда.

«Если мы будем соблюдать все эти требования, то наш транспорт не будет являться причиной распространения заболевания», — резюмировала она.

Источник: чувашинформ.рф.