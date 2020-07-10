Профилактическая работа будет продолжена

8 июля в администрации Шумерлинского района состоялось очередное заседание Совета по делам национальностей и по взаимодействию с религиозными объединениями. Было отмечено, что в последние несколько месяцев членам совета пришлось проводить профилактическую работу дистанционно, что, впрочем, не помешало им подходить к своим обязанностям со всей ответственностью.

О взаимодействии органов местного самоуправления Егоркинского сельского поселения с религиозными объединениями и о деятельности по сохранению межнациональных и межэтнических отношений на территории поселения рассказал глава В. Маласкин. Он отметил, что в Егоркинском сельском поселения в мире и согласии проживают представители нескольких национальностей, конфликтов межнационального и межрелигиозного характера не зарегистрировано.

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Шумерлинского района Л. Григорьева подробно остановилась на работе общественных организаций района по сохранению межнациональных и межэтнических отношений. Она подчеркнула важную роль представителей старшего поколения в любом начинании, рассказала, что Совет ветеранов взаимодействует со всеми религиозными конфессиями, участвует в мероприятиях, способствующих развитию национальных культурных традиций и ремесел, повышающих престиж родного языка.

Выслушав доклад, глава администрации района Л. Рафинов выразил благодарность в адрес ветеранов, которые, действительно, не сидят сложа руки и являются достойным примером для молодого поколения.

Работа по профилактике экстремизма и терроризма проводится и в учреждениях культуры района. Как отметила директор ИРЦКА Шумерлинского района Л. Михайлина, деятельность клубно-досуговых учреждений направлена на предупреждение, предотвращение негативных явлений в молодежной среде, на профилактику национального экстремизма и формирование культуры межнационального общения среди сельских жителей.

За 6 месяцев текущего года работниками клубных учреждений было проведено немало информационных часов по противодействию экстремизму, тематических бесед, электронных презентаций.

Внимание было уделено и патриотическому воспитанию молодежи. Из-за активного распространения коронавирусной инфекции многие мероприятия перешли в онлайн-формат. Это всевозможные акции, посвященные 75-летию Великой Победы, Дню России, Дню памяти и скорби и др.

Главный библиограф централизованной системы библиотечного и архивного дела М. Ананьева рассказала, что в работе по профилактике этнического и религиозного экстремизма среди молодежи перед специалистами библиотек стоят следующие задачи: предоставить информацию о причинах и последствиях экстремизма и терроризма, рассказать о действиях, которые должен предпринять гражданин в случае возникновения угроз, привить толерантность, дружеские отношения и уважение к традициям различных народов в молодежной среде.

Чтобы работа велась на высоком уровне, важно, чтобы работники библиотек сами хорошо ориентировались в вопросах профилактики. Для этого в первом квартале текущего года для сельских библиотекарей было проведено семинарское занятие, посвященное актуальной проблеме. Специалисты смогли познакомиться с новыми формами и методами работы по данной теме. Также для них было проведено занятие по выявлению экстремистской литературы, правильному оформлению документов и работе с фондами библиотек.

Библиотеки района работают по долгосрочной целевой комплексной программе «Жить здорово», направленной на пропаганду здорового образа жизни и ликвидацию негативных форм девиантного поведения. В настоящее время в связи эпидемиологической обстановкой специалисты используют в работе социальные сети, участвуют в различных онлайн-акциях, флешмобах, конкурсах, мастер-классах, таких, как Дни православной книги, Неделя безопасного Рунета и др.

Важную значимость в профилактической работе имеет то, что в этом году в Русско-Алгашинской сельской библиотеке начал реализовываться новый проект «В единстве прошлое, сегодняшнее и настоящее» по сохранению историко-культурного наследия и самобытных традиций народов, проживающих в Шумерлинском районе.

Подводя итоги заседания, глава администрации района Л. Рафинов отметил, что субъектами профилактики экстремизма и терроризма ведется активная работа, и она обязательно должна быть продолжена.

Татьяна Александрова.