Поздравление Олега Николаева с Днем российской почты!

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

Примите искренние поздравления с Днём российской почты!

Почтовая отрасль Чувашии – это около 300 отделений почтовой связи, в которых трудятся 3 тысячи работников.

Я благодарю почтальонов и операторов, сортировщиков и водителей, которые в непростых условиях коронавирусных ограничений безупречно выполняют свою работу и обеспечивают население республики доступом ко всем почтовым услугам и сервисам. Во многом вашими усилиями в республике поддерживаются тиражи газет и журналов, Чувашия занимает лидирующие позиции по насыщенности подписными изданиями.

Особенно хочу отметить своевременную и безопасную доставку социальных выплат пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Желаю вам благополучия и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть вам сопутствует удача и никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.