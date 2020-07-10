Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите искренние поздравления с Днём российской почты!
Почтовая отрасль Чувашии – это около 300 отделений почтовой связи, в которых трудятся 3 тысячи работников.
Я благодарю почтальонов и операторов, сортировщиков и водителей, которые в непростых условиях коронавирусных ограничений безупречно выполняют свою работу и обеспечивают население республики доступом ко всем почтовым услугам и сервисам. Во многом вашими усилиями в республике поддерживаются тиражи газет и журналов, Чувашия занимает лидирующие позиции по насыщенности подписными изданиями.
Особенно хочу отметить своевременную и безопасную доставку социальных выплат пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны.
Желаю вам благополучия и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть вам сопутствует удача и никогда не покидает уверенность в завтрашнем дне!
Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.
Поздравление Олега Николаева с Днем российской почты!
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
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