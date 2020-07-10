Новочебоксарск станет льготной экономической зоной

Обсуждение возможностей создания преференциальных условий для бизнеса в Новочебоксарске состоялось на прошедшей в Москве 9 июля рабочей встрече врио Главы Чувашии Олега Николаева с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. В беседе также приняли участие замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин, председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков и полномочный представитель Чувашской республики при Президенте Российской Федерации Петр Чекмарёв.

Льготный экономический режим для бизнеса в Новочебоксарске даст городу мощный толчок для развития местных предприятий, решит вопрос недостатка рабочих мест и повысит уровень заработной платы жителей.

Стоит отметить, что в настоящее время отличительной особенностью отраслевой структуры г. Новочебоксарск является высокий удельный вес предприятий химической промышленности. Около 50% промышленного производства составляют градообразующее предприятие ПАО «Химпром» и еще ряд химических предприятий ООО «Перкарбонат», ЗАО «ДюПон-Химпром», ООО «НПП «Спектр», ООО «Элкон», ООО «Термика» и другие.

«Достигнута принципиальная договоренность о том, что в Новочебоксарске будут созданы льготные условия для бизнеса. Главная задача – обеспечить благоприятные условия для создания новых производств. Это и серьезные инвестиции, и новые рабочие места и решение вопросов диверсификации экономики города», — отметил Олег Николаев.

Наличие особых условий для развития бизнеса позволит моногороду Новочебоксарск за период 2020—2029 годы создать более 1000 новых рабочих мест и привлечь почти 10 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, город-спутник сможет развить новые виды деятельности и снизить зависимость от градообразующего предприятия ПАО «Химпром», что даст значимый эффект для экономики города и республики в целом.

Напомним, что 3 июля в рамках обсуждения Комплексной программы развития Чувашской республики на 2020—2025 годы теме создания преференциального режима для бизнеса на территории Новочебоксарска Олег Николаев уделил особое внимание.

Источник: чувашинформ.рф.