Комфорта в селах станет больше

По решению врио Главы Чувашии в честь 100-летия Чувашской автономии каждому населенному пункту выделены деньги на благоустройство и развитие. С 25 июня по 1 июля во всех муниципалитетах прошло голосование за проекты, по итогам которого отобрано 1873 проекта, из них 1712 — на территории сельских поселений, 161 — в городских поселениях, малых городах и городских округах.

575 проектов, или 30,7 % от общего их количества, затрагивают такое направление, как создание детских игровых и спортивных площадок. На благоустройство населенных пунктов направлены 400 проектов (21,4 %), на установку стел – 363 проекта (19,4 %), памятников — 131 проект (7 %), на организацию освещения – 163 проекта (8,7 %), на обустройство дворовых территорий – 141 проект (7,5 %), домов культуры, объектов физической культуры и спорта – 98 проектов (5,2 %). Все проекты муниципалитетами должны быть представлены на рассмотрение в Минсельхоз Чувашии до 11 июля.

В селах и деревнях Шумерлинского района жители намерены активно включиться в реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов. На сегодняшний день представлены все необходимые документы для участия в конкурсном отборе проектов, поддержанных гражданами. В случае прохождения отбора и выделения каждому населенному пункту по 100 000 рублей к столетию Чувашской автономии в районе будет реализовано 57 проектов.

Жители Яндашей, Пилешкасов и Ходар выразили желание направить выделяемые средства на реконструкцию уличного освещения, Тугасов — на ремонт перехода через пруд.

В четырех населенных пунктах Краснооктябрьского сельского поселения (Красная Звезда, Пинеры, п. Мыслец, Красный Атмал) сельчане остановили свой выбор на строительстве летней концертной сцены, в самом Красном Октябре будет ограждена спортивная площадка, а в поселках Путь Ленина и Коминтерн намечено благоустройство зон отдыха.

В Егоркино и Пояндайкино решили уделить внимание установке современных светильников уличного освещения, в Савадеркино — установке детской площадки, в Малиновке — обустройству территории.

Жители Лесных Туван направят средства на вырубку старых деревьев, на ограждение памятника и установку скамеек около него, Малых Туван — на установку ограды около сельского клуба и скамеек с урнами. Непосредственно в Туванах намечена установка натяжных сеток, окон и светильников в спортзале Туванского КОЦ, скамейки с урной.

В Юманайском сельском поселении также масса планов. В Юманаях должна появиться детская игровая площадка. Еще одна площадка, но уже спортивно-игровая, должна появиться в Луговой. Во Вторых Ялдрах средства направят на установку уличных светодиодных светильников, в Тарн-Сирме — на устройство купели, в Кадеркино — на закупку мебели для клуба, в Эшменейкино — на благоустройство переезда.

Торханцы и синькасинцы намерены осуществить реконструкцию уличного освещения. В деревнях Молгачкино и Бреняши появятся детская и спортивная площадки соответственно. Еще в двух населенных пунктах, в деревне Мыслец и Чертоганах, намерены увековечить память героев войны — в них будут обустроены скверы Победы.

Добрым делом Год памяти и славы запомнится и в Русских Алгашах, где запланировано благоустройство территории памятника погибшим воинам. В Чувашских Алгашах будет обустроена детская площадка, а в поселке Речном займутся модернизацией сетей уличного освещения.

В случае выделения 100 тысяч рублей в Болшеалгашинском сельском клубе должны появиться новые зрительские кресла, в Дубовке и Подборном будут благоустроены зоны отдыха и придорожные полосы, а в Кабаново уделят внимание устройству уличного освещения и реконструкции системы водоподачи.

Выделение средств позволит улучшить обстановку и в населенных пунктах Магаринского сельского поселения. В Саланчике и Покровском запланировано обустройство купелей, в Егоркино и Триере — родников. В трех населенных пунктах (Нижний Магарин, Автобус, Комар) деньги направят на уличное освещение и вырубку старых деревьев, в Петропавловске — на установку пешеходного перехода через р. Саланку, в Верхнем Магарине — на установку памятника участникам Великой Отечественной войны, в Полярной Звезде — на обустройство пешеходного перехода.

В трех населенных пунктах Нижнекумашкинского сельского поселения (Верхняя Кумашка, Волга и Ульяновское) намерены вплотную заняться организацией досуга детей и развитием спорта — здесь намечено обустройство детских и спортивно-игровых площадок. В самой Нижней Кумашке уделят внимание уличному освещению, как и в единственном населенном пункте Шумерлинского сельского поселения — деревне Шумерле.

Татьяна Александрова.