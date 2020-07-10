Диагноз установлен, рецепт выписан

Так получилось, что почти на всех предыдущих заседаниях, на которых обсуждался проект Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, генеральный директор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед больше хвалил участников дискуссии, чем самих экспертов, разработавших ее. А между тем, значение этого поистине фундаментального труда трудно переоценить. По сути, впервые в истории Чувашии проведен глубокий анализ экономического и социального положения республики с учетом всех исторических, природных, демографических и социокультурных особенностей. Ценность программы и в том, что не просто были выявлены «болячки», но и выписан «рецепт» по их лечению. И это в полной мере подтвердилось на заседании Высшего экономического совета, прошедшего 24 июня в Театре оперы и балета.

Суть аналитической части программы Игорь Меламед, выступивший с основным докладом, раскрыл просто и доходчиво: «Нам, прежде всего, надо найти ответ на вопрос: когда в развитии республики что-то пошло не так и в чём это выразилось?» Эти слова полностью перекликаются с вопросами, которые задал еще в прошлом году Олег Николаев в свою бытность депутатом Госдумы России: «Без объективного анализа итогов выполнения прежних планов о правильной стратегии развития Чувашии говорить проблематично. Что такое стратегическое планирование? Говоря простым языком, это ответ на три главных вопроса: что сделано? где мы находимся сегодня? чего мы хотим добиться завтра?

Как свидетельствуют статистические данные, в 1997 году вектор развития внутреннего валового продукта (ВРП) – важнейшего показателя состояния экономики – в среднем по России и Чувашии полностью совпадали. То есть наша республика шагала в ногу со всей страной. Затем произошло отставание. Так, через 10 лет показатель ВРП к уровню 1997 года по России составил 178 процентов, а по Чувашии – всего 156. Но это еще не было смертельно для республики. Настоящий кошмар начался в последующую десятилетку. Спусковым крючком стал кризис 2008 года, от которого Чувашия, в отличие от большинства регионов России, так и не смогла оправиться. В это трудно поверить, но наша республика по итогам 2018 года по уровню роста ВРП осталась на том же месте, что и в… 2007 году. И как тут не вспомнить слова, сказанные тогдашним министром экономики Чувашии, ныне осужденным Владимиром Аврелькиным: «Мы-то неплохо работали, но все дело в том, что соседи далеко ушли вперед».

Трудно сказать, что имел в виду министр, одаривая себя и тогдашних своих коллег таким комплиментом. Но если бы он провел хотя бы мало-мальски аналитическую работу, схватился бы за голову. И есть от чего. Так, по сравнению с 2008 годом ухудшились все основные агрегированные экономические показатели: и производительность труда, и фондоотдача, и платежи в бюджет, и инвестиции на каждого занятого в экономике, инвестиции к основным фондам, к ВРП, и показатели инновационного развития – одним словом, куда ни кинь, всюду клин. Все это, естественно, отразилось на благосостоянии жителей. Например, если по сводному показателю качества жизни в 2012 году Чувашия находилась на 32 месте, а уже через 7 лет скатилась на 44 место.

Как уже было отмечено в предыдущих публикациях, доля промышленности, точнее, обрабатывающей промышленности, в отличие от средних показателей по России, в структуре ВРП Чувашии занимает относительно большое место – 29 процентов против 9 процентов в среднем по стране. Казалось бы, надо только «лелеять курицу, которая несет золотые яйца», но, увы, и на этом направлении случился облом. Так, если посмотреть на кривую показателей, в глаза сразу же бросается отрицательная динамика развития отрасли. Если взять в качестве исходных данных статистику за 1990 год, видно: после памятного кризиса 2008 года объем промышленной продукции по России в среднем уменьшился на 29 процентов, а в Чувашии – на 41 процент. Затем начался процесс восстановления экономики. Если к 2019 году в целом по России сумели достичь почти того же уровня, что и в 1990 году, то в Чувашии этот показатель составил всего 69 процентов. Что же помогло другим регионам такими темпами восстановить промышленность? В первую очередь, мобилизация внутренних резервов, интенсификация производства, внедрение инновационных технологий и активная инвестиционная деятельность. К сожалению, ни тем, ни другим в Чувашии похвастаться не могли. Одним словом, прошедшие 10 лет стали годами упущенных возможностей.

Логически напрашивается вопрос: «Что делать, чтобы выправить положение в промышленности, и есть ли шансы обеспечить ее опережающее развитие?»

На это вопрос программа дает утвердительный ответ. Так, был разработан план мероприятий, или, по-другому, дорожная карта по решению ключевых проблем развития промышленного комплекса. В ней конкретно и четко расписаны 59 организационных, нормотворческих, институциональных и общесистемных мероприятий. Некоторые из них носят общеэкономический характер и перекликаются с другими планами и мероприятиями, но все они синхронизированы и «закольцованы», составляя тем самым единое целое. Понятно, что их реализация потребует тесного взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами. Этот момент также учтен в программе. В ней особо выделены проекты и подпрограммы, реализация которых возможна только при непосредственном участии Олега Николаева. Такое участие предполагает не только контроль за их выполнением, но и встраивание «домашних» разработок в федеральные программы и нацпроекты, а также – как это странно ни звучит – банальное умение лоббировать интересы республики и договариваться с центральными органами власти, чем сполна владеет Олег Николаев.

Итак, что же конкретно предлагают разработчики программы в сфере промышленности? Кстати, их «рецепт» является универсальным, и он годится не только для Чувашии, но и для других регионов. Во-первых, снижение издержек, связанных с сертификацией продукции для российских производителей. Как показывает практика, несмотря на ряд мер, принятых в последние годы правительством, до сих пор серьезным препятствием для продвижения товаров внутри рынка являются сложности при получении сертификации на продукцию: большие сроки оформления, бюрократические препоны, а также немалые материальные издержки. Во-вторых, в связи с расширением кооперационных связей между бывшими республиками СССР возникла острая необходимость создания единой системы контроля за промышленной продукцией, перевозимой через таможенную границу Евразийского экономического союза. Именно на этом настаивал в свое время один из участников обсуждения программы — директор ЗАО «Сеспель» Владимир Бакшаев. Еще два года назад при встрече на предприятии с Олегом Николаевым он жаловался, что, пользуясь пробелами в законодательстве, регулирующем таможенные отношения, из зарубежья через Белоруссию под видом лизинга в нашу страну завозится в огромном количестве «бэушная» транспортная техника, которая в России не сертифицирована и представляет угрозу жизни людей.

С этой проблемой перекликается и другая, которую разработчики программы также предлагают решить. Речь идет о необходимости проработать вопрос установления ввозных пошлин на импортное оборудование по определенной отраслевой номенклатуре, аналоги которого производятся российскими предприятиями. Но как быть с теми импортными товарами, которые не выпускаются в России? На них, наоборот, предлагают снизить таможенные пошлины, но лишь на отдельные виды комплектующих, используемых при создании продукции в целях импортозамещения.

В целом, реализация проектов, нашедших свое отражение в программе, затрагивает 73 промышленных предприятия в 14 муниципальных образованиях. Естественно, воплощение в жизнь таких планов требует больших денежных вливаний. Но и этот непростой вопрос разработчики программы изучили досконально и конкретно расписали механизм финансирования.

(Продолжение следует)

Алексей Кряжинов.