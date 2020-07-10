В Шумерле ведется работа по признанию городских дубов Памятниками природы

Любовь к Родине начинается с малого! Деревья живут значительно дольше человека. И в этом долгожительстве во многом их удивительная, притягательная сила. За внушительным возрастом отдельных деревьев порой стоят яркие исторические события. Во многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану общественности. За ними тщательно ухаживают, стараясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраняемыми памятниками природы.

В Чувашии уже известен Ильинский дуб. Предположительно он растёт с 1530 года. Диаметр ствола — 182 см, обхват — 570 см. Высота 20 м, до повреждения от удара молнии — 26 м. Был одним из опытных образцов Б.И. Гузовского. Памятник природы Чувашской Республики. Присвоен всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы» (2013 г.).

Такие деревья становятся достопримечательностью местности, где они произрастают, а порой и всей страны. Тополь в селе Константиново, посаженный поэтом Сергеем Есениным, дуб Московского Богородице-Рождественского монастыря, лиственница Петра Первого в ботаническом саду МГУ…

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» помогает осуществить системный подход в выявлении исторических деревьев России, придании их именам огласки, а самим раритетам — сохранение и защиту.

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события или предания и легенды, дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в знаковом месте города, посёлка или местности, являясь его украшением.

Получив данную информацию от местного краеведа Николая Осиповича Кондратьева, ребята отправились в экспедицию по городу. Их сопровождал сотрудник Шумерлинского лесничества Алексей Машинов. Под его руководством исследователи не только измерили дубы в обхвате, но и получили навык измерения высоты дерева при помощи специального прибора, узнали, как можно на практике применить полученные на уроках математики знания для измерения по обхвату дерева, его диаметра и радиуса.

Вот что поучилось в результате их исследования:

— дуб на улице Щербакова (возле полиции) — высота 22 м, охват 3,86 м, радиус 1,23 м;

— дуб на улице Карла Маркса (возле магазина «Светофор») — высота 17 м, охват 2,81 м, радиус 0,89 м;

— в городском парке возле пруда растет дуб, высота которого 26,5 м, охват 3,73, а диаметр 1,21 м;

— самый высокий дуб, его ребята назвали «Исполин», находится в глубине парка, имеет высоту 32 м, охват 3,83 м, а диаметр 1,22 м.

Возраст всех дубов более ста лет, т.е. они были свидетелями возникновения города, ведь не случайно, говорят, что Шумерля возникла «там, где шумели дубравы».

Теперь у юных шумерлинцев задача, внести выявленные деревья в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Источник: gshum.cap.ru.