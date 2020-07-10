3 июля в Нижнекумашкинском сельском поселении состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь фронтовика, председателя Верховного Суда Чувашской АССР, уроженца деревни Верхняя Кумашка Ивана Ивановича Толстова.

Памятная доска установлена на его доме по инициативе Верховного Суда Чувашской Республики в рамках Года памяти и славы и празднования 75-летия Великой Победы. Символично, что это важное событие проходит в год 100-летия Чувашской автономии и 85-летия Шумерлинского района.

Иван Иванович Толстов родился 28 ноября 1925 года в Верхней Кумашке, в семье крестьян-середняков. По окончании средней школы работал продавцом, счетоводом-кассиром. В январе 1943 года был призван на фронт, где прошел настоящую школу мужества. Был пулеметчиком, курсантом, наводчиком роты ПТР, стрелком, химинструктором, писарем. После демобилизации в 1949 году вернулся в родную деревню и работал в колхозе. В 1951 году окончил Казанскую юридическую школу, а в 1956 году — Всесоюзный юридический заочный институт. С получением юридического образования посвятил свою жизнь служению праву. Пройдя краткосрочный курс стажировки в народном суде Вурнарского района, в 1951 году был избран народным судьей Советского района. В 1954 году — народным судьей, в 1960 году — председателем суда Ядринского района. В 1966 году был назначен председателем Верховного Суда Чувашской АССР и находился на этой должности около двадцати лет до ухода на пенсию.

Иван Иванович Толстов награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

В феврале 2017 года на 91-м году Иван Иванович Толстов ушел из жизни. Но земляки, коллеги и друзья помнят этого замечательного человека.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, глава Нижнекумашкинского сельского поселения Валентина Губанова, председатель и заместитель председателя Верховного Суда Чувашской Республики Анатолий Петров и Павел Васильев, судья Верховного Суда в почетной отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Николай Яковлев, председатель Шумерлинского районного суда Вера Свиягина, а также родные и близкие Ивана Ивановича.

В окончании мероприятия к мемориальной доске были возложены цветы.

Светлую память Ивана Толстова почтили минутой молчания.

Д. Кушнарева.