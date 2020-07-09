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Корабль «Чебоксары» готовится к стоянке в столице Чувашии

Сторожевой корабль «Чебоксары» планируется разместить в столице Чувашии на набережной реки Волга в районе речного порта. Сейчас он находится в Чкаловске, Нижегородской области на ремонте и покраске.

Напомним, что это уникальный для регионов России случай транспортировки пограничного сторожевого корабля из Балтийска Калининградской области в город Чебоксары для создания там музея.

Корабль списан в 2016 году и в 2017 передан в муниципальную собственность постановлением Правительства России. В 2021 году на базе пограничного сторожевого корабля «Чебоксары» планируется создать Музей воинской славы.

Возможность выделить средства из бюджета Чебоксар появилась лишь в этом году, благодаря поддержке врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Источник: чувашинформ.рф.