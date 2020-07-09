Инвестиции Газпрома в Чувашию в этом году составят 229 млн рублей

Об этом стало известно 9 июля в г. Санкт-Петербург на рабочей встрече врио Главы Чувашии Олега Николаева и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. В 2020 году инвестиции Газпрома составят 229 млн рублей, на которые планируется построить газопровод к заволжской территории города Чебоксары протяженностью 52 км. Кроме того, эти средства пойдут на газоснабжение комбината керамических изделий в г. Алатыре.

Олег Николаев и Сергей Густов обсудили программу развития газоснабжения и газификации региона в перспективе дальнейшего сотрудничества.

«В целом, встреча прошла хорошо. Найдено взаимопонимание по всем основным вопросам, которые были запланированы к обсуждению. В первую очередь, это касается реализации инвестиционной программы «Газпрома» на территории Чувашской республики, реализации инфраструктурных проектов по энергетике. Кроме того, была достигнута договоренность о представлении республикой графика погашения существующей задолженности, как одного из ключевых элементов партнерских отношений.

По всем договоренностям в краткосрочной перспективе, ориентировочно в августе, будут подписаны соответствующие соглашения. Таким образом, мы можем говорить о том, что между Чувашской республикой и компанией «Газпром межрегионгаз» выстроены эффективные партнерские отношения, которые активно развиваются», – прокомментировал итоги прошедшей встречи Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.