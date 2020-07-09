В Чувашии проходит соцопрос молодежи

Разработанное специалистами Минобразования Чувашии социологическое исследование направлено на изучение потребностей и желаний молодых людей в современных условиях. Соцопрос молодежи поможет создать единую площадку, где активные молодые люди Чувашии могли бы обмениваться идеями и искать единомышленников. Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал в эфире студенческого вечернего онлайн-шоу «Среди крыш».

Стоить отметить, в Чувашской республике молодежные движения представлены различными течениями. Это студсоветы и студотряды, православные добровольцы, военно-исторические и патриотические клубы молодых людей и др. Их активность может быть скоординирована ассоциацией молодежных объединений, которая станет единым пространством, к примеру, для роста молодых управленческих кадров.

Соцопрос можно пройти на сайте «Народный контроль Чувашской республики». В общей сложности процесс займет не более 15 минут.

Источник: чувашинформ.рф.