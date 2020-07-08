У Чувашской Республики новый прокурор

В Чувашии назначен новый прокурор. Им стал государственный советник юстиции 3 класса Андрей Фомин. Представление прошло 8 июля в Прокуратуре Чувашской Республики. Соответствующая информация опубликована на официальном портале органов власти республики.

Известно, что с 1992 года он работал в органах прокуратуры Ярославской области, в 2010 – 2014 годы занимал должность заместителя прокурора Ярославской области. С августа 2014 года – первый заместитель прокурора Республики Крым.

Источник: чувашинформ.рф.