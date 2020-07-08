Кабинет министров Чувашии будет ходатайствовать о присвоении Чебоксарам звания «Город трудовой доблести»

Такое решение было принято 8 июля на заседании Кабинета министров Чувашской республики. С инициативой выступило Чебоксарское городское собрание депутатов.

Презентуя проект документа, министр труда и социальной защиты Чувашской республики Алена Елизарова напомнила, что почетное звание присваивается городам, внесшим значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

«Отмечу, что в годы войны Чебоксары стал центром эвакуационной промышленности», — добавила министр труда Чувашии. Она рассказала, что ряд предприятий города Чебоксары бесперебойно поставлял на фронт необходимое. К примеру, все танки, которые выпускались в Советском Союзе, были оснащены продукцией Чебоксарского электроаппаратного завода, образованного в декабре 1941 года на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода им. Сталина и Ленинградского завода «Электрик». На завод ЧПО им. Чапаева, раньше более известного как завод по производству боеприпасов под номером 320, было возложено оснащение дзотов и других оборонительных сооружений Сурского рубежа. Мало кто сегодня знает и о том, что Чебоксарский ликероводочный завод в годы войны выпускал «коктейли Молотова».

Наличие оснований для присвоения городу Чебоксары почетного звания «Город трудовой доблести» проверено Российской Академией наук.

Источник: чувашинформ.рф.