В 2020 году в Чувашии будет построено 5 площадок для подготовки к ГТО

В Чувашской республике в 2020 году будут построены 5 спортивных площадок для самостоятельной подготовки населения к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивных комплексов «Готов к труду и обороне». В Вурнарском, Козловском, Марпосадском, Урмарском и Цивильском районах площадки для подготовки к ГТО появятся, благодаря региональному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщает Минспорт Чувашии.

Площадка ГТО представляет собой открытый уличный спортивный комплекс общей площадью 315 кв. метров, которая будет оснащена всем необходимым оборудованием для подготовки и выполнения нормативов ГТО. Это турники разных уровней и высоты, скамьи для пресса и наклона, сектора для прыжков в длину, для подъема гири и тренажеры.

Напомним, что всего за три года реализации программы «Спорт-норма жизни» в Чувашии смонтируют 17 спортплощадок ГТО.

Источник: чувашинформ.рф.