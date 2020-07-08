В Шумерле супругам Прониным вручили медаль «За любовь и верность»

Сегодня в День семьи, любви и верности в городе одним из праздничных мероприятий стало вручение медали «За любовь и верность». Их обладателями стали супруги Пронины — Николай Александрович и Феодора Владимировна, чей стаж совместной жизни насчитывает 45 лет.

В торжественной обстановке в отделе ЗАГС награду вручила заместитель главы администрации города – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина. В своем поздравлении она отметила, что семья Прониных является настоящим примером семейного счастья и благополучия.

От имени женсовета юбиляров семейной жизни поздравила его председатель Елена Голованова. Вручая поделку воспитанников детского творчества – куклу-оберег, поблагодарила семью за воспитание достойных сыновей. Ведь только в дружных семьях, где царит взаимопонимание и любовь, раскрываются и дети. Также супружескую пару с оздравила начальник отдела ЗАГС Лариса Краснова.

Трогательные слова признательности и любви в этот важный для семьи день прозвучали и от сыновей Александра и Леонида. Они выказали намерение и в своих семьях следовать примеру родителей – идти по жизни к своим медалям любви и верности.

А музыкальным подарком для супругов Прониных стали выступления творческого коллектива «Экситон» и члена городского женсовета Надежды Хуморовой.

Справочно

Пронины Николай Александрович и Феодора Владимировн создали семью 4 декабря 1975 года.

Николай Александрович, шумерлинец, родился 24 сентября 1949 года. После окончания в 1964 году школы № 2 стал работать слесарем в комбинате автомобильных фургонов. Отслужил в рядах Советской армии. С 1970 по 2008 годы работал водителем в третьей автобазе, ПАТО г. Шумерли. Неоднократно поощрялся Благодарностями и грамотами за работу без аварий. С 2008 года находится на заслуженном отдыхе.

Феодора Владимировна родом из Молдавии. Родилась 27 ноября 1957 года в с. Темелеуцы Флорешского района Молдавской ССР. В 1974 году приехала погостить в с. Сареево Ядринского района к своей тете и, будучи на подработке в заготовительной базе, познакомилась с будущим мужем.

В сентябре 1974 года переехала в Шумерлю, трудоустроилась в пищекомбинат, где проработала до февраля 2001 года. С 2001 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем.

Супруги Пронины воспитали сыновей Александра и Леонида, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Александр дважды избирался депутатом городского Собрания. Женат, вместе с супругой воспитывают двоих детей. Леонид сегодня является депутатом Собрания депутатов, помощником депутата Государственной Думы Алены Аршиновой. Пристальное внимание уделяет общественной работе. Женат, с супругой воспитывают троих детей. Сыновья Пронины ведут социально-активный бизнес, являются благотворителями и вдохновителями различных проектов и программ.

М. Ветликова.