В Шумерле почётной медалью «За любовь и верность» награждена семья Прониных

В День семьи, любви и верности семье Прониных вручили медаль «За любовь и верность». Чествование семьи прошло в отделе ЗАГС с соблюдением всех санитарных требований и правил.

Ведущие рассказали об истории семьи, их детей, внуков, что дало возможность представить, на чем же зиждется крепость семейных уз, что они заложили в фундамент счастья, какие сложились традиции.

Николай Александрович и Феодора Владимировна вот уже 45 лет идут по жизни вместе. Семья Прониных Николая и Феодоры образовалась 4 декабря 1975 года.

Николай Александрович родился 24 сентября 1949 года в городе Шумерля. После окончания в 1964 году школы №2 трудоустроился слесарем в комбинат автомобильных фургонов. Отслужил в рядах Советской армии. С 1970 по 2008 годы работал водителем в транспортных организациях города Шумерля — третья автобаза, ПАТО. Неоднократно поощрялся Благодарностями и грамотами за работу без аварий. С 2008 года находится на заслуженном отдыхе.

Феодора Владимировна родилась 27 ноября 1957 года в с. Темелеуцы, Флорешского района Молдавской ССР. В 1973 году окончила школу–интернат с. Васкауцы Молдавской ССР. В 1974 году приехала погостить в с. Сареево Ядринского района к своей тете и, будучи на подработке в заготовительной базе, познакомилась с Николаем.

В сентябре 1974 года переехала в Шумерлю, трудоустроилась в пищекомбинат, где проработала до февраля 2001 года. С 2001 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем. Награждена благодарностями и грамотами за период своей деятельности.

Супруги Пронины воспитали достойных сыновей Александра и Леонида, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Александр дважды избирался депутатом городского Собрания. Женат, вместе с супругой воспитывают двоих детей. Леонид сегодня является депутатом Собрания депутатов, помощником депутата Государственной Думы Алены Аршиновой. Особое внимание уделяет общественной работе. Женат, с супругой воспитывают троих детей. Оба сына ведут социально-активный бизнес, являясь благотворителями многих мероприятий, идейными вдохновителями, организаторами и меценатами различных проектов и программ.

В этот праздничный день Николай Александрович и Феодора Владимировна принимали поздравления и заслуженную награду от заместителя главы администрации города – начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Ирины Сасакиной, которая отметила, что такие семьи своим жизненным примером доказывают, что семья это счастье, а добрые взаимоотношения могут подарить только радость и благополучие, пожелала супругам, их детям и внукам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Получая медаль, супружеская пара сказала, что эта награда станет их главной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение.

Прозвучали поздравления от женсовета города в лице его председателя Елены Головановой, которая поблагодарила Прониных за достойное воспитание их детей и вручила куклу-оберег семейного очага. Музыкальный подарок преподнесли творческие коллективы ДК «Восход» — ТСК «Экситон» и Надежда Хуморова.

Отметим, что наградной набор состоит из медали в футляре, удостоверения и двух лацканных знаков. На лицевой стороне медали изображены супруги Петр и Феврония и выгравированы слова «За любовь и верность. Семья – единство помыслов и дел». На оборотной стороне – название праздника и его символ — полевая ромашка. Ромашка — полевой цветок, самый распространенный в это время года в России, символизирует любовь и верность.

Источник: gshum.cap.ru.