В Чувашии скоро откроется филиал Центральной ветлаборатории

Филиал Центральной ветлаборатории в Чувашии может заработать уже в июле. Об этом сегодня, 8 июля, врио Главы Чувашии Олегу Николаеву сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Роман Рыбин. Подразделение будет обслуживать сразу два региона – Чувашию и Ульяновскую область.

В настоящее время согласовывается здание, где будет располагаться будущая лаборатория для проведения фитосанитарных исследований. Параллельно с этим идет набор персонала и проводятся встречи с местными производителями.

В новом учреждении смогут выполнять полный спектр исследований сельскохозяйственной продукции, а также сырья животного и растительного происхождения, почвы, грунта и воды, карантина и защиты растений, семеноводства, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и их компонентов, в том числе проводить диагностику болезней животных, птиц, рыб и пчёл.

Олег Николаев отметил, что республика очень заинтересована в том, чтобы «филиал здесь открылся как можно быстрее».

«Для нас это важно, ведь таким образом появляются дополнительные возможности, чтобы не только повысить качество производимой продукции, но и увеличить экспортный потенциал Чувашии», — сказал он.

Кроме этого, по словам министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова,открытие филиала «позволит создать около 100 новых рабочих мест и дополнительно привлечь в регион инвестиции в сумме не менее 1 млрд рублей».

Напомним, эта тема обсуждалась на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое 30 июня провел врио Главы республики Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.