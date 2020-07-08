В Чувашии семьи с пятью и более детьми получат льготу на транспортный налог

Сегодня, во время прямой трансляции Дня семьи, любви и верности врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал, какие новые льготы получат многодетные семьи Чувашии.

«Со следующего года семьи, которые имеют пять и более детей, будут получать льготы по транспортному налогу на автомобиль, используемый ими для семьи, – сказал Олег Николаев и продолжил, — Конечно же, это только одна из мер поддержки. Я думаю, что мы должны продумать также вопрос повышения выплат, которые получают семьи с пятью и более детьми. Такая задача у нас тоже стоит, поэтому поручаю министру труда совместно с министром финансов Чувашской Республики сформулировать эту меру поддержки».

Врио Главы Чувашии отметил, что перечислил только те решения, которые уже обозначены чувашским правительством. «На этом не будем останавливаться и дальше будем искать дополнительные меры поддержки, углублять и расширять те формы поддержки, которые имеются», – добавил он.

Напомним, что ранее руководитель региона поручил разработать ряд дополнительных мер поддержки многодетных семей в республике во время личного приема граждан.

Источник: чувашинформ.рф.