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В ПФО стартовал новый проект – Фестиваль стрит-арта «ФормARТ»

07 июля стартовал проект, направленный на развитие уличного искусства «ФормАRТ», говорится в пресс-релизе на официальном сайте полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

Фестиваль стрит-арта призван поддержать молодых художников в их стремлении преобразить городскую среду с помощью граффити. Граффити – это способ, которым молодые люди выражают свое видение социально-значимых вопросов. Главной темой стрит-арта в 2020 году стала тема борьбы человека с пандемией.

Принять участие в конкурсе проектов могут жители ПФО 16 — 35 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте Formartpfo.ru до 7 августа.

Финалисты смогут реализовать свои идеи на городских зданиях и претендовать на денежный грант 50-100 тыс. рублей.

Источник: чувашинформ.рф.