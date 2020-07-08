В День семьи, любви и верности юные шумерлинцы подарили частичку солнца горожанам

В День семьи, любви и верности обучающиеся естественнонаучного отдела Центра детского творчества дарили шумерлинцам ромашки — символ чистой искренней любви, а также русской природы и тёплого лета.

Дети вместе с педагогом В.Н. Даниловой подготовили букеты из ромашек, пришли в городской парк культуры и отдыха, где чаще всего проводят свой досуг шумерлинские семьи. Со словами поздравлений девочки дарили букеты мамам, папам с детьми, бабушкам и дедушкам.

Такие неожиданные поздравления и подарки очень понравились жителям города. Много тёплых, добрых слов девочки услышали в свой адрес.

Источник: gshum.cap.ru.