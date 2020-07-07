Флаг Чувашии добрался до Туманного Альбиона

Студент из Шотландии Николас Холл получил долгожданную посылку из Чувашии.

«Я хочу поблагодарить за то, что мне подарили этот замечательный флаг и дали мне возможность глубже изучить вашу культуру. Также хочу поздравить Чувашскую Республику со 100-летием автономии. Это – большое достижение. Я надеюсь, что мне удастся побывать в вашей республике, — сказал Николас Холл.

Напомним, молодой человек коллекционирует флаги со всех уголков мира и обратился к врио Главы Чувашии с просьбой выслать ему флаг нашей республики.

Олег Николаев пошел на встречу просьбе Николаса Холла, пообщался с ним по видеосвязи и рассказал студенту из Шотландии о символах, изображенных на флаге и гербе республики, а также выслал ему книгу «Нарспи», изданную на трех языках: чувашском, русском и английском.

Источник: чувашинформ.рф.