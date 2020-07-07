Стартовал ежегодный конкурс на лучшее озеленение и благоустройство города Шумерля

В соответствии с постановлением главы администрации объявлен конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территории города Шумерля.
Приоритетной целью конкурса является увеличение площадей зеленых насаждений, распространение практического применения опыта озеленения и эстетики элементов озеленения, определение лучших по озеленению и благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, территорий учреждений социальной сферы, улиц частного сектора, приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов, оформлению цветников и уголков отдыха.
Организаторы конкурса намерены стимулировать развитие творческой инициативы населения в эстетическом оформлении территории города Шумерля, внести вклад в воспитание у горожан ответственного отношения к общему имуществу и развитие инициативы по благоустройству придомовой территории.
На отборочном этапе, с 8 по 29 июля, материалы от участников конкурса будут приниматься в администрации города в 308 кабинете (телефон для справок 2-60-54) по пяти номинациям:
- «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы границах предоставленного участка, а также прилегающей территории»
- «Оформление цветников и уголков отдыха»
- «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора»
- «Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов»
- «Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов»
Подведение итогов смотра-конкурса производится до 12 августа, награждение победителей традиционно проводится в день города, в сентябре.
Источник: gshum.cap.ru.
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