Свет любви, пронесенной сквозь годы

8 июля в нашей стране отмечается один из самых светлых праздников — День семьи, любви и верности. Это день памяти православных святых, супругов Петра и Февронии, считающихся в России хранителями семьи и брака.

В канун праздника на яркой площадке перед администрацией Шумерлинского района состоялось торжественное чествование двух пар — золотых юбиляров семейной жизни. Медалями «За любовь и верность» были награждены Николай Петрович и Лидия Николаевна Леонтьевы из Туванского сельского поселения, а также Владимир Иванович и Нелли Григорьевна Сверчковы из Торханского сельского поселения.

Вручая супругам медали и памятные подарки, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов пожелал им семейного счастья, любви и верности на долгие годы. Своими выступлениями виновников торжества порадовали артисты отрасли культуры района, а одна из песен объединила их в супружеском вальсе, совсем как тогда — много-много лет назад.

Т. Александрова.

Подробности читайте в ближайшем номере газеты.