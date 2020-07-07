Новую школу на 375 мест построят в Мариинско-Посадском районе республики

Возводить новую школу планируют в микрорайоне Коновалово. Об этом стало известно 6 июля в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Мариинско-Посадского района, которое с выездом в муниципалитет провел врио Главы республики Олег Николаев.

Проектно-сметная документация для строительства новой общеобразовательной школы готовится. На строительство планируют направить 343 млн. рублей.

«После получения положительной экспертизы мы готовы включить эту образовательную организацию в план строительства», — рассказала первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина Федорова.

Руководитель региона поручил ускорить процесс строительства, поскольку здание существующей школы находится в аварийном состоянии. Построенная в 1953 году хозяйственным способом без соблюдения строительных норм старая школа, не отвечает требованиям СанПиН и пожарной безопасности. Из-за нехватки учебных помещений дети вынуждены учиться в 2 смены. В новой школе будет предусмотрено 375 мест.

Источник: чувашинформ.рф.