Медосмотр снова можно пройти в обычном режиме

Отделение медицинских осмотров Консультативно-диагностического центра Республиканской клинической больницы в Чебоксарах заработало в штатном режиме. Там можно пройти медосмотр почти на все виды освидетельствований, сообщает пресс-центр медучреждения.

Медики Республиканской клинической больницы проводят медицинские предрейсовые и послерейсовые осмотры для водителей, исследования здоровья для поступающих на учебу, государственную гражданскую и муниципальную службу, оформляют справки для посещения бассейна и проживания в общежитии и др. Также можно обновить или впервые оформить личные медицинские книжки для работников, занятых в сферах питания, торговли и т.д.

Кроме того, создана врачебная подкомиссия экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией.

Отделение медицинских осмотров работает с 8.00 до 16.00 часов и располагается на 5 этаже Консультативно-диагностического центра БУ «Республиканская клиническая больница» по адресу: Московский проспект д.19/4. Уточнить информацию также можно по телефонам регистратуры (8352) 45-95-58 или в самом отделении (8352) 58-65-41.

Источник: чувашинформ.рф.