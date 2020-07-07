Марпосадкабель планирует открыть новую линию и увеличить объем производства в 4 раза

Об этом рассказал руководителю региона гендиректор АО «Марпосадкабель» Юрий Кочеихин в ходе совещание по социально-экономическому развитию Мариинско-Посадского района. Напомним, что сегодня, 6 июля, врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил с рабочей поездкой ряд социально-значимых объектов района.

Чувашский производитель кабельно-проводниковой продукции ставит перед собой амбициозные задачи и в настоящее время прорабатывает инвестпроект по созданию производственной линии огнестойких силовых кабелей на основе оборудования европейских производителей, которое имеет производительность выше китайского в 5 раз. «Проект планируем начать уже в этом году. Для этого все условия созданы», – сказал Юрий Кочеихин.

В первую очередь, предприятие планирует привлечь финансирование через Фонд развития моногородов в размере 250 млн. рублей. При том, согласно концепции выход на полную производственную мощность планируется осуществить уже в течение 4 лет, тем самым увеличить объем производимой продукции в 4 раза.

Выступая перед журналистами Олег Николаев заметил, что поскольку город Мариинский Посад входит в перечень моногородов Чувашии, все расположенные на его территории предприятия могут получить поддержку по программе развития моногородов либо на создание нового, либо на модернизацию имеющегося производства.

«В ближайшее время мы планируем организовать встречу с дирекцией фонда развития, с Ириной Макиевой, всех моногородов Чувашии – это Мариинский Посад, Алатырь, Новочебоксарск, Канаш – с тем, чтобы посмотреть, какие возможности есть в каждом городе, какие программы уже действуют», – заметил он.

Руководитель региона также обозначил, что задача чувашского правительства организовать совместную работу с инвесторами и предприятиями в эффективном и перспективном ключе.

Источник: чувашинформ.рф.